США заставили СССР убрать ядерные ракеты с Кубы 28 октября 1962 года

Этот взгляд полностью игнорирует реалии тех лет. СССР и правда опередил американцев в запуске первого спутника и первого космонавта, но в боевых ракетах США были очень далеко впереди. К осени 1962 года у них к запуску были готовы 145 межконтинентальных баллистических ракет «Атлас» и «Титан». У СССР же на тот момент, если говорить честно, МБР стояли на вооружении лишь условно. Ракета Р-7 была великолепна для полетов в космос, но как оружие никуда не годилась. Ее подготовка к старту занимала почти сутки и требовала специализированной стартовой площадки, которых построили всего пять. Об их существовании США знали благодаря спутникам-разведчикам Corona, и потому в случае ядерной войны американские ракеты бы гарантированно поразили стартовые позиции Р-7. Долгая подготовка делала затруднительным даже внезапную атаку, поскольку между отдачей приказа и стартом прошло бы много часов. По самым оптимистичным оценкам СССР мог запустить не больше пары десятков Р-7. Полноценная же МБР Р-16, аналогичная «Атлас» и «Титан», встала на боевое дежурство лишь в 1963 году.