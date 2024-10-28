ИБ-эксперт Масалович: почти все современные принтеры оставляют на бумаге шифры

Подавляющее большинство выпущенных за всю историю цветных лазерных принтеров при печати оставляют на каждом листе бумаги невидимые глазу метки. По ним можно определить, на каком именно принтере распечатали документ и когда. За десятилетия существования технологии появилось ПО, позволяющее печатать с ее помощью скрытые послания. Потенциально такое ПО могут использовать злоумышленники для передачи опасной информации, однако куда чаще она нужна криминалистам для выявления источников утечек в госорганизациях и крупных компаниях.