Омская прокуратура проверила детский сад, где покусали ребёнка

Прокуроры выяснили, что в какой-то момент дети остались в группе одни. Старший воспитатель с несколькими детьми ушла для фотографирования, а младший воспитатель находилась в буфетной зоне помещения, помогая одному ребенку наливать воду. В итоге один ребёнок покусал другого.