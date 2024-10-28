Омская прокуратура проверила детский сад, где покусали ребёнка

Прокуратура Октябрьского округа г. Омска проверила детский сад № 23, где один ребёнок покусал другого.
Прокуроры выяснили, что в какой-то момент дети остались в группе одни. Старший воспитатель с несколькими детьми ушла для фотографирования, а младший воспитатель находилась в буфетной зоне помещения, помогая одному ребенку наливать воду. В итоге один ребёнок покусал другого.
По результатам проверки прокуратура Октябрьского округа г. Омска внесла заведующей детского сада представление. По закону, должностных лиц ждёт штраф. Кроме того, детский сад обязан будет возместить моральный вред девочке.
Ранее мы сообщали, что укусы на теле 3-летней дочери обнаружила её мама 8 октября. Информация с фотографиями появилась в социальной сети «ВКонтакте». Оказалось, девочку покусал другой ребёнок в детском саду № 23.