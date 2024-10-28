В Хабаровске резко дорожает сливочное масло, смотрим цены: фото

Кстати, по данным Росстата, сливочное масло подорожало на 19,4%, причем половина роста произошла с августа по начало октября. В магазинах появились 180-граммовые пачки по 330 рублей, а 380- граммовые более чем за 500 рублей. При этом привозное белорусское масло встречается за 900 с лишним рублей. Смотрим цены на сливочное масло в популярных дискаунтерах Хабаровска.