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В Хабаровске резко дорожает сливочное масло, смотрим цены: фото

Совсем недавно хабаровчане наблюдали за резким скачком цен на яйца — этот доступный источник белка стал дорожать.

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Цены со временем стабилизировались, но до прежнего уровня не дошли. Теперь происходит аналогичная история со сливочным маслом, которое также выросло в цене. Покупатели задаются вопросом: «Что на этот раз?» и не понимают, как жить дальше.

Кстати, по данным Росстата, сливочное масло подорожало на 19,4%, причем половина роста произошла с августа по начало октября. В магазинах появились 180-граммовые пачки по 330 рублей, а 380- граммовые более чем за 500 рублей. При этом привозное белорусское масло встречается за 900 с лишним рублей. Смотрим цены на сливочное масло в популярных дискаунтерах Хабаровска.