На хабаровском участке БАМа запустили новые разъезд и двухпутный перегон

— На участке между разъездом Кумтэ и станцией Гайтер был уложен второй главный путь длиной 9,3 км. Этот участок проходит через заболоченную местность, пересекает множество ручьёв и логов. Для преодоления водных преград было построено восемь водопропускных труб и один мост длиной 60 метров через реку Большой Гайтер, — говорится в сообщении. — Чтобы защитить пути от паводков весной и летом, земляное полотно в некоторых местах было поднято до высоты почти 11 метров. Также были построены водоотводные канавы и кюветы.