На хабаровском участке БАМа запустили новые разъезд и двухпутный перегон

После модернизации открыто движение ещё на двух участках Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае. Поезда пошли по новым путям на перегонах Кумтэ — Гайтер и Сонах — Эбгунь. Это существенно увеличит пропускную способность всего БАМа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информации центра общественных связей ДВЖД.
— На участке между разъездом Кумтэ и станцией Гайтер был уложен второй главный путь длиной 9,3 км. Этот участок проходит через заболоченную местность, пересекает множество ручьёв и логов. Для преодоления водных преград было построено восемь водопропускных труб и один мост длиной 60 метров через реку Большой Гайтер, — говорится в сообщении. — Чтобы защитить пути от паводков весной и летом, земляное полотно в некоторых местах было поднято до высоты почти 11 метров. Также были построены водоотводные канавы и кюветы.
Благодаря строительству второго пути весь перегон Блокпост 9 км — Гайтер стал двухпутным. Поэтому необходимость в разъезде Кумтэ отпала, и он будет закрыт.
А вот на участке Сонах — Эбгунь, который пока решено оставить однопутным, введён новый разъезд 3589 км. Он позволит расходиться встречным составам.
— Территория перегона находится в зоне повышенной сейсмической активности, поэтому при строительстве объектов использовались дополнительные технологии. Например, на мостах были установлены поперечные железобетонные стопоры, которые предотвращают сдвиг строения, — добавили в ДВЖД.
Железнодорожники обещают, что для компенсации природе от строительства новых путей и разъезда они высадят 4,9 тысяч саженцев лиственницы, в реки выпустят мальков кеты и осетровых видов рыб.