Сильный снегопад придёт в Нижегородскую область в конце недели

Регион погрузится в предзимье — так называют заключительный этап осени. В начале недели небольшие осадки пройдут только местами, но во второй половине периода дожди уже ожидаются повсеместно, локально переходящие в снег. Преобладающая дневная температура составит около +1…+6°, а ночью столбики термометров будут опускаться ниже ноля.
В понедельник ожидается облачная с редкими прояснениями погода, велика вероятность моросящих дождей, а в первой половине дня и слабого мокрого снега. Ветер южный — юго-восточный, до 3 м/с, атмосферное давление чуть выше нормы. В течении дня термометры покажут +4…+5°.
Во вторник атмосферное давление пойдёт на понижение, небо затянут тучи, на весь день зарядят дожди, и немного потеплеет до +6…+7°. К вечеру ветер завернёт с северо-востока и усилится до 4 м/с.
В среду будет облачно, температура понизится до +2…+3°, будет влажно и промозгло. К вечеру атмосферное давление понизится до 736 мм рт.ст., южный ветер усилится до 6 м/с, пойдёт дождь.
В ночь на четверг на регион обрушатся мощные обложные осадки в виде ливней, местами вперемешку с мокрым снегом, температура пойдёт на понижение: днём +3°, вечером до 0…+2°, ночью 0°.
В первую ноябрьскую ночь на пятницу подморозит до 0…-1°, образуется гололедица. С наступлением светлого времени суток зарядят влажные снегопады, температура сохранится в околонулевой зоне. Ветер в течение дня будет менять направления с северного на южное, не сбавляя напор, а атмосферное давление рухнет в барическую яму — до 727 мм рт.ст..
В субботу небо немного прояснится, температура днём даже повысится до +1°, но на улучшение погоды рассчитывать не нужно: в выходные холодный натиск усилится, уже в воскресенье температура перевалит за минусовую отметку, и снова пойдёт снег, образуя устойчивый покров.
Эксперты рекомендуют на этой неделе всем «ждунам» сменить автомобильные шины на зимние.