Сильный снегопад придёт в Нижегородскую область в конце недели

В первую ноябрьскую ночь на пятницу подморозит до 0…-1°, образуется гололедица. С наступлением светлого времени суток зарядят влажные снегопады, температура сохранится в околонулевой зоне. Ветер в течение дня будет менять направления с северного на южное, не сбавляя напор, а атмосферное давление рухнет в барическую яму — до 727 мм рт.ст..