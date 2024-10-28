Отдых с пользой: школьники Хабаровского края активно проводят осенние каникулы

В школах Хабаровского края начались осенние каникулы. Большинство учеников отдыхают с 28 октября по 5 ноября. В этот период для организации занятости и оздоровления детей работают пять загородных центров, а также более 260 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений общего и дополнительного образования, сообщает ИА AmurMedia.
— Во всех муниципальных районах организованы лагеря с дневным пребыванием, профильные объединения, экскурсии, походы, профориентационные проекты, консультации по подготовке к экзаменам, предметные олимпиады. Такие мероприятия позволяют детям получить новые знания, переключиться на другую активность и другие компетенции, — рассказала начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки края Ирина Ивлева.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки края, в гимназиях № 7 и № 8 краевой столицы школьники занимаются творчеством и участвуют в социально значимых проектах, посещают патриотические объединения и спортивные секции, а также занимаются робототехникой, ставят научные эксперименты, учатся управлять дронами и создавать 3Д-карту местности.
Интерактивные и познавательные программы проходят с участием вузов. Дальневосточный медицинский университет предлагает школьникам встретиться с учеными, посетить экскурсии в анатомический музей и симуляционный центр. В Тихоокеанском государственном университете ребята знакомятся с основами педагогики, психологии и дефектологии.
Многие школьники выбрали для отдыха загородные лагеря. Так, в краевом детском центре «Созвездие» проходит профильная смена социально-гуманитарной направленности «Вселенная Созвездие». В течение недели участники будут посещать занятия по моделированию и гончарному искусству, спортивные мастер-классы, конкурсы, а также вечерние развлекательные мероприятия.
Активных школьников Хабаровского края поощрили путевками в детский центр «Созвездие».
Профильные смены «Горная школа», «Медиашкола», «ЛиМуЗин» пройдут с 6 по 19 ноября.
Погружение в игровые жанры ждет школьников в лагере «Энергетик». В программе — создание собственной настольной игры, спортивные состязания. Ребята смогут проявить свои таланты в различных направлениях: от рисования до разработки игровых аксессуаров. Дополнят эти занятия активности на свежем воздухе.
Также в период осенних каникул для учащихся организованы выездные мероприятия, а по «Пушкинской карте» можно посетить театр или музей, сходить в кино или на мастер-класс.