Отдых с пользой: школьники Хабаровского края активно проводят осенние каникулы

В школах Хабаровского края начались осенние каникулы. Большинство учеников отдыхают с 28 октября по 5 ноября. В этот период для организации занятости и оздоровления детей работают пять загородных центров, а также более 260 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений общего и дополнительного образования, сообщает ИА AmurMedia.