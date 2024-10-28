Почему общество возмутила инициатива платить алименты студентам

Сегодня раннее «взросление» — удел детей из бедных неблагополучных семей. В кавычках, потому что речь на самом деле не о взрослении, а о формальной сепарации. И те, кто сегодня кричат, что они сами с 15 лет пахали, причем не листовки раздавали по выходным, зарабатывая на шоколадки, помаду или кино, а именно колотились как проклятые, разгружая по ночам вагоны, кричат именно о неблагополучии. Причем не только оставшемся в прошлом, но и, увы, видимо, никогда их не покидавшем. Эти люди бьют себя в грудь: а вот мы пахали — и ничего. А на самом деле очень даже чего. Они страшно устали, им бесконечно страшно: они больше не могут вывозить содержание своих детей, они боятся, что эта вахта никогда не закончится. А еще эти люди сами так и не повзрослели, они выросли, но остались большими, обиженными на весь мир детьми. А самое печальное, что их дети, как по Чехову, «подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх».