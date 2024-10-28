Школьникам Владивостока раскрыли секреты успешного поступления в вуз

В рамках «Ярмарки вузов» старшеклассники узнали об условиях поступления в каждый вуз. Так, будущим абитуриентам медуниверистета нужно сделать упор на химию и биологию. Многие парни с хорошей физической подготовкой заинтересовались правилами приема в Дальневосточный юридической институт МВД имени И. Шилова. Тут, помимо силовых качеств, требуются хорошие знания по русскому языку и обществознанию.