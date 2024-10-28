Школьникам Владивостока раскрыли секреты успешного поступления в вуз

В 11 школах Владивостока состоялись встречи с представителями приемных комиссий, преподавателями, студентами ведущих университетов Приморья. Ребят сориентировали в море предлагаемых специализаций, а главное — подробно объяснили, как влияют на поступление результаты ЕГЭ.
«Определяясь с профессией, школьники заранее выбирают предметы ЕГЭ и приступают к подготовке. И с каждым годом качество сдачи экзамена в муниципалитете растёт», — рассказал начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Максим Кильчевский.
В рамках «Ярмарки вузов» старшеклассники узнали об условиях поступления в каждый вуз. Так, будущим абитуриентам медуниверистета нужно сделать упор на химию и биологию. Многие парни с хорошей физической подготовкой заинтересовались правилами приема в Дальневосточный юридической институт МВД имени И. Шилова. Тут, помимо силовых качеств, требуются хорошие знания по русскому языку и обществознанию.
«Мы очень много работаем со школами города. Открываем профильные классы, проводим бесплатные курсы ЕГЭ по математике. Будем продолжать эту тенденцию, чтобы будущий абитуриент был подготовлен к любому экзамену», — высказался руководитель центра по работе со школьными сообществами ВВГУ Артем Попутько.
Кроме того, старшеклассникам рассказали, чем живет каждый вуз в свободное от учебы время. Центры и штабы волонтеров, творческие коллективы, спортивные секции- жизнь студента яркая, творческая и насыщенная, проходящая в дружном сообществе.
Организатором профориентационных встреч выступило управление по работе с муниципальными учреждениями образования городской администрации.