Как это «Август 1945»? Проект посвященный Советско-японской войне реализуют в Хабаровском крае

Взять в руки или даже примерить исторические экипировку времен Советско-японской войны, прикоснуться к подвигу воинов-дальневосточников — все это возможно благодаря проекту «Август 1945», который реализует военно-историческая общественная организацией «Амурский рубеж». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДВИОО «Амурский рубеж» проводит уроки «Живой истории» для молодежи Хабаровского края. На передвижной площадке ребята могут не только посмотреть экспонаты, но и взять в руки, примерить на себя снаряжение и вооружение солдат той эпохи.
Занятия проводит военно-историческая общественная организацией «Амурский рубеж». Фото: предоставлено редакции.
«Уже более тысячи молодых людей посетили наши занятия. Особой популярностью они пользуются у военнослужащих, а также курсантов патриотической смены “Авангард”, — рассказал руководитель проекта Никита Кобзев.
Проект «Август 1945 года» продлится до конца октября. Реализация стала возможно при поддержке Комитета по внутренней политике правительства края.