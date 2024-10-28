Олбани
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как это «Август 1945»? Проект посвященный Советско-японской войне реализуют в Хабаровском крае

Более 1000 человек прошли познавательные занятия в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Взять в руки или даже примерить исторические экипировку времен Советско-японской войны, прикоснуться к подвигу воинов-дальневосточников — все это возможно благодаря проекту «Август 1945», который реализует военно-историческая общественная организацией «Амурский рубеж». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ДВИОО «Амурский рубеж» проводит уроки «Живой истории» для молодежи Хабаровского края. На передвижной площадке ребята могут не только посмотреть экспонаты, но и взять в руки, примерить на себя снаряжение и вооружение солдат той эпохи.

Занятия проводит военно-историческая общественная организацией «Амурский рубеж». Фото: предоставлено редакции.

«Уже более тысячи молодых людей посетили наши занятия. Особой популярностью они пользуются у военнослужащих, а также курсантов патриотической смены “Авангард”, — рассказал руководитель проекта Никита Кобзев.

Проект «Август 1945 года» продлится до конца октября. Реализация стала возможно при поддержке Комитета по внутренней политике правительства края.

история