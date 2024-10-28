Как это «Август 1945»? Проект посвященный Советско-японской войне реализуют в Хабаровском крае

ДВИОО «Амурский рубеж» проводит уроки «Живой истории» для молодежи Хабаровского края. На передвижной площадке ребята могут не только посмотреть экспонаты, но и взять в руки, примерить на себя снаряжение и вооружение солдат той эпохи.