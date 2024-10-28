Глава кадровой службы предприятия в Башкирии получил штраф после того, как взял на работу бывшего полицейского

В Башкирии сотрудника предприятия оштрафовали после оформления на работу экс-полицейского. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Все случилось в минувшем июне. Работодатель в установленный десятидневный срок не направил уведомление о заключении с новым сотрудником трудового договора по прежнему месту работы.
Руководителя кадровой службы организации привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также в его адрес внесли представление о недопущении подобного.
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