Новые пригородные маршруты запустили в Алматы

В пресс-службе акимата Алматы 28 октября 2024 года рассказали Zakon.kz о запуске новых пригородных маршрутов общественного транспорта. С сегодняшнего дня запущены маршруты № 237, № 257 и № 258, а с 1 ноября планируется запуск маршрута № 239.