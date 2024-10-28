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Новые пригородные маршруты запустили в Алматы

В пресс-службе акимата Алматы 28 октября 2024 года рассказали Zakon.kz о запуске новых пригородных маршрутов общественного транспорта. С сегодняшнего дня запущены маршруты № 237, № 257 и № 258, а с 1 ноября планируется запуск маршрута № 239.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

На маршруте № 237 сообщением «Рынок Барлык — пос. Каратобе» задействовано пять автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута — 05:30, время окончания — 23:05. Перевозчик — ТОО «Каскеленский автобусный парк».

На маршруте № 257 сообщением «Городская больница № 7 — пос. Енбекши» задействовано также пять автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута — 05:30, время окончания — 23:01. Перевозчик — ТОО «Каскеленский автобусный парк».

На маршруте № 258 сообщением «Рынок Жетысу — пос. Остемир» задействовано два автобуса. Время начала работы маршрута — 05:40, время окончания — 22:01. Перевозчик — ТОО «Самат-Транс».

Маршрут № 239 сообщением «Станция метро “Б. Момышулы” — пос. Долан» будет обслуживаться 18 автобусами. Время начала работы маршрута — 05:30, время окончания — 23:01. Перевозчик — ТОО «Neo City Trans».

В ведомстве подчеркнули, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.

«По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения».

Пресс-служба акимата Алматы.