Новые пригородные маршруты запустили в Алматы

На маршруте № 237 сообщением «Рынок Барлык — пос. Каратобе» задействовано пять автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута — 05:30, время окончания — 23:05. Перевозчик — ТОО «Каскеленский автобусный парк».
На маршруте № 257 сообщением «Городская больница № 7 — пос. Енбекши» задействовано также пять автобусов большой вместимости. Время начала работы маршрута — 05:30, время окончания — 23:01. Перевозчик — ТОО «Каскеленский автобусный парк».
На маршруте № 258 сообщением «Рынок Жетысу — пос. Остемир» задействовано два автобуса. Время начала работы маршрута — 05:40, время окончания — 22:01. Перевозчик — ТОО «Самат-Транс».
Маршрут № 239 сообщением «Станция метро “Б. Момышулы” — пос. Долан» будет обслуживаться 18 автобусами. Время начала работы маршрута — 05:30, время окончания — 23:01. Перевозчик — ТОО «Neo City Trans».
В ведомстве подчеркнули, что данные маршруты переданы перевозчикам до проведения конкурсов на обслуживание маршрутов и будут функционировать в тестовом режиме.
«По итогам в схемы движения будут вноситься изменения с учетом пассажиропотока и потребности населения».