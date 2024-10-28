Созданы оптические фильтры для создания материалов для связи 6G

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Квазиоптические узкополосные фильтры создали в Новосибирском государственном университете (НГУ). Изобретение будет полезно для разработки метаматериалов и устройств будущего телекоммуникационного диапазона 6G, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Фильтры необходимы для развития сферы импульсной терагерцовой спектроскопии. Терагерцовый диапазон находится между инфракрасным и радиодиапазонами, он небольшой и долгое время был недоступен исследователям из-за отсутствия технических возможностей. Метод импульсной терагерцовой спектроскопии позволяет исследовать оптические свойства материалов.
«Данное изобретение позволяет исследовать образцы не во всем терагерцовом диапазоне, как это делалось ранее, а лишь в определенной его части, в которой это необходимо для достижения поставленной задачи», — сообщили в пресс-службе. Изобретение новосибирских ученых экономит время и ресурсы без ущерба для точности результатов и достоверности полученных спектров.
В университете отметили, что фильтры могут найти широкое применение в терагерцовых исследованиях полупроводниковых материалов и кристаллов, которые будут использоваться при создании различных приборов, а также для получения более сложных устройств, метаматериалов и метаповерхностей для устройств будущего телекоммуникационного диапазона 6G.
Образцы фильтров изготовлены методом фотолитографии. С помощью узкополосного фильтра ученым удалось выделить нужный для исследования диапазон во всем широком спектре, и изучить материал уже в интересуемой области спектра, при этом сократить время измерения до двух раз без потери точности измерения.
В дальнейшем авторы разработки планируют применять ее для визуализации объектов с использованием терагерцового излучения. По словам исследователей, это можно сравнить с рентгеновскими снимками. «Он может применяться для исследования биологических объектов, в том числе в медицинской диагностике, поскольку терагерцовое излучение неионизирующее и поэтому безопасно для человека, однако здесь его возможности ограничены — терагерцовое излучение не проникает в глубокие ткани организма из-за высокого поглощения», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Алину Рыбак.