Созданы оптические фильтры для создания материалов для связи 6G

В дальнейшем авторы разработки планируют применять ее для визуализации объектов с использованием терагерцового излучения. По словам исследователей, это можно сравнить с рентгеновскими снимками. «Он может применяться для исследования биологических объектов, в том числе в медицинской диагностике, поскольку терагерцовое излучение неионизирующее и поэтому безопасно для человека, однако здесь его возможности ограничены — терагерцовое излучение не проникает в глубокие ткани организма из-за высокого поглощения», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Алину Рыбак.