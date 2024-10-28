Дождь вмешается в тепло: прогноз на финал октября порадует жителей Хабаровского края

Тепло еще задержится в Хабаровском крае, несмотря на конец октября. Новая неделя порадует комфортными осенними температурами воздуха и несильным ветром. Правда, впечатления подпортит непогода, которую ожидают в конце «семидневки». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 28 ОКТЯБРЯ-1 НОЯБРЯ 2024
Морозы непременно придут в регион, но так хочется, чтобы этот период наступил как можно позже. Пока «небесная канцелярия» идет на встречу: на этой неделе температуры воздуха будут на один-два градуса выше нормы. Холода пока подождут.
По прогнозам синоптиков, погода в Хабаровском крае 28 октября-1 ноября будет сухой и достаточно теплой. Осадков почти всю неделю не ожидается. Небольшие дожди возможны 1 ноября.
«Ночью температуры воздуха будут достаточно высокие для конца октября — около −1−6 градусов. Ветер западный 6−11 метров в секунду», — сказала в эфире РАДИ КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Что до дневных температур, то они будут держаться на достаточно высоких отметках. В первую половину «семидневки» синоптики обещают +8+12 градусов. Дальше придет похолодание и столбики термометров упадет до +5+10 градусов.
Еще более сильное похолодание ожидается 4 ноября. Прогноз будет уточняться.