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Снег с дождем ожидается на этой неделе в Свердловской области

В Свердловской области ожидается прохладная неделя. Синоптики Уральского гидрометцентра обещают снег с дождем.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 53% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 28 октября, днем на Среднем Урале температура воздуха составит 0, +5 градусов. Облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, западный, 2−7 м/с. В Екатеринбург +1, +3 градуса.

Во вторник, 29 октября, в Свердловской области ожидается 0, −5 градусов ночь и 0, +5 — днем. Как и в понедельник, вероятны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный, западный, 2−7 м/с. В Екатеринбурге ночью 0, −2 градуса, днем 0, +2.

В среду, 30 октября, ночью на территории региона столбики термометров покажут −1, −6 градусов, днем 0, +5. Также вероятны осадки, ветер сменится на юго-западный. В Екатеринбурге ночью температура воздуха составит −1, −3 градусов, днем +2, +4.