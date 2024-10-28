Снег с дождем ожидается на этой неделе в Свердловской области

Во вторник, 29 октября, в Свердловской области ожидается 0, −5 градусов ночь и 0, +5 — днем. Как и в понедельник, вероятны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный, западный, 2−7 м/с. В Екатеринбурге ночью 0, −2 градуса, днем 0, +2.