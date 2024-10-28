Снег с дождем ожидается на этой неделе в Свердловской области

Сегодня, 28 октября, днем на Среднем Урале температура воздуха составит 0, +5 градусов. Облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, западный, 2−7 м/с. В Екатеринбург +1, +3 градуса.
Во вторник, 29 октября, в Свердловской области ожидается 0, −5 градусов ночь и 0, +5 — днем. Как и в понедельник, вероятны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный, западный, 2−7 м/с. В Екатеринбурге ночью 0, −2 градуса, днем 0, +2.
В среду, 30 октября, ночью на территории региона столбики термометров покажут −1, −6 градусов, днем 0, +5. Также вероятны осадки, ветер сменится на юго-западный. В Екатеринбурге ночью температура воздуха составит −1, −3 градусов, днем +2, +4.