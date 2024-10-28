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В Челябинске могут появиться новые заборы вдоль дорог

В Челябинске на дорогах собираются установить разделительные ограждения.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске задумались над заменой ограждений вдоль дорог. На улицах планируют поставить заборы из оцинкованного металла.

— Мы применили новый тип ограждения на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта, — сообщил вице-мэр п дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — Сейчас ограждения с более устойчивыми характеристиками начали применяться во всех городах-миллионниках. Посмотрим, как это будет эксплуатироваться зимой. Мы готовы к замене старых ограждений, которые прослужили более 15−20 лет и не отвечают по техническим и эстетическим характеристикам.

Ограждения рассчитывают установить и посреди дорог, чтобы разделить автомобильные потоки на улицах, где больше двух полос для движения машин.