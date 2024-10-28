Власти сказали, что будет с долгостроем на улице Володарского в Минске. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что в историческом центре Минска, а именно на пересечении улиц Городской Вал и Володарского, был выделен участок под строительство, который огорожен около пяти лет. Говорится, что за указанное время паспорт объекта менялся. Изначально там находилась открытая парковка Министерства внутренних дел.
Сообщается, что 12 лет назад один из инвесторов предлагал на указанном месте построить высотную гостиницу, однако власти Минска объект не одобрили, так как он не вписывался в соответствующую застройку. В феврале 2022 года новая компания начала на данном участке строительство общественного комплекса с паркингом. Проект намеревались завершить через два года, однако до сих пор стройка стоит на месте.
В администрации Московского района уточнили, что были завершены работы, связанные с организацией стройплощадки, оборудованию стоянки для автотранспорта МВД. Кроме того, из пятна застройки были вынесены сеты газо- и теплоснабжения, других коммуникаций.
«Более чем на 50% выполнено устройство шпунтового ограждения котлована под будущий комплекс», — уточнили в администрации.
Сказано, что в процессе работ у заказчика возникла необходимость внести некоторые изменения в исходную документацию. Согласно изначальному проекту, для хранения транспорта предполагался автоматизированный подземный паркинг, но появились вопросы, касающиеся поставки оборудования для него.
В сообщении сказано, что заказчик обратился в установленном порядке в городской исполком и ему разрешили внести корректировки в документацию, разработанную заранее.
«Сейчас объект законсервирован. Ориентировочный срок окончания проектных работ с прохождением экспертизы — 2-й квартал 2025-го», — сказали в администрации Московского района.
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