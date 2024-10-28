Власти сказали, что будет с долгостроем на улице Володарского в Минске

Сообщается, что 12 лет назад один из инвесторов предлагал на указанном месте построить высотную гостиницу, однако власти Минска объект не одобрили, так как он не вписывался в соответствующую застройку. В феврале 2022 года новая компания начала на данном участке строительство общественного комплекса с паркингом. Проект намеревались завершить через два года, однако до сих пор стройка стоит на месте.