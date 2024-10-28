Артем Жога начал изучать УрФО по художественной литературе

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога продолжает изучать Урал. На данный момент для этого он использует художественную литературу. Об этом он заявил в личном Telegram-канале.
— Подарили книгу известного писателя Алексея Иванова — «Ебург». Только начал читать, буду делиться впечатлениями. Следующей планирую «Тобол». Но не хочу ограничиваться одним автором. Посоветуйте, что еще почитать, хочу увидеть Большой Урал глазами местных авторов, — написал полпред.
О назначении нового уральского полпреда стало известно 3 октября. В ночь на 4 число он прибыл в Екатеринбург.
Напомним, что новый полпред УрФО Артем Жога устроил неофициальный обход в Екатеринбурге 6 октября. Осенняя прогулка длилась три часа. Он смог оценить смотровую площадку БЦ «Высоцкий», Музей ИЗО, Храм-на-Крови и Плотинку, Каменные Палатки.