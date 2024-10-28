Концерт Варвары и праздник в Ремесленном подворье. Рассказываем, как отметят День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024

День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024 нынче отметят концертом в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского и праздником в традиционном народном стиле с играми песнями и задорной кадрилью. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства и в Иркутском областном Доме народного творчества.
День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024: куда сходить.
Главным праздничным событием в День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024 станет благотворительный концерт «Сибирское братство. Своих не бросаем!» с участием заслуженной артистки России Варвары. Он пройдет в понедельник в Иркутском музыкальном театре. Кстати, на одной сцене с известной певицей выступят лучшие творческие коллективы и солисты Приангарья.
— На концерте прозвучат известные патриотичные песни о любви к Родине и к Иркутской области, — рассказали организаторы. — Средства, собранные от продажи билетов, направят на обеспечение бойцов из Иркутской области, которые находятся на Специальной военной операции.
Также пригласительные раздадут среди почетных граждан региона, представителей общественных организаций, а также военнослужащим и семьям мобилизованных. Как рассказали КП-Иркутск, в Иркутском областном Доме народного творчества традиционного концерта-митинга у Дворца спорта «Труд» в этом году не будет.
День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024: благотворительный концерт День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024: игры и танцы.
Стоит отметить, что в ближайшие выходные в Иркутске пройдет акция Ночь искусств. В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Большинство культурных центров области приглашают к себе на «Ночь» 3 ноября. Но вот в Ремесленном подворье гостей ждут в понедельник — в сам праздник.
— С 12.00 до 20.00 в гончарной мастерской состоится серия мастер-классов по художественной лепке из глины, — сообщают в Иркутском областном Доме народного творчества. — Под руководством народного мастера Иркутской области Елены Майновской каждый желающий сможет создать уникальный сувенир или декор для дома — глиняное панно «Вечерний Иркутск» с силуэтами городских достопримечательностей.
Организаторы отмечают, что сделать такой сувенир будет под силу и взрослым, и детям, так как при росписи используются специальные трафареты. Материалы приносить не нужно, но обязательна предварительная запись (см. контакты ниже).
Здесь же в Ремесленном подворье — в усадьбе купца Курносова — в семь часов вечера намечена самая настоящая избовая вечерка. Иркутян ждут настоящий праздник с традиционными народными играми, песнями и танцами. Приготовили для сибиряков развлекательную программу актеры театра народных традиций «Ситцевая деревенька».
День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024: праздник в подворье День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024: что еще.
В День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024 пройдет еще много интересных событий. Так, в культурно-досуговом центре «Орбита» выступит известный певец Кай Метов, а в Органном зале сыграют произведения Бизе, Дебюсси, Тирсена, Коччианте и других композиторов в рамках фестиваля «Вселенная звука».
Что касается театров, то 4 ноября работает Театр юного зрителя и молодежный театр «Подвал». Однако, билетов уже, увы, практически нет. Зато в кинотеатрах идет комедия «Возвращение попугая Кеши» и приключенческий фильм «Огниво». Оба с возрастным ограничением 6+.