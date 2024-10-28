Концерт Варвары и праздник в Ремесленном подворье. Рассказываем, как отметят День народного единства в Иркутске 4 ноября 2024

Стоит отметить, что в ближайшие выходные в Иркутске пройдет акция Ночь искусств. В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Большинство культурных центров области приглашают к себе на «Ночь» 3 ноября. Но вот в Ремесленном подворье гостей ждут в понедельник — в сам праздник.