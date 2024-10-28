Студенты техникумов Хабаровского края раскрывают правила счастья

В колледжах и техникумах Хабаровского края стартовал проект «Правила счастья», целью которого стало воспитание уважительного отношения к традиционным семейным ценностям, сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края.
Лекторы и психологи проводят для студентов открытые беседы на темы здоровья, карьеры и личных отношений, обучая молодежь, как обрести баланс между жизненными целями и семейными отношениями.
В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме проект открылся лекцией на тему «Семья как основа общества», которую провел педагог-психолог Центра семейного устройства Виктор Лягущенко. На занятиях студенты смогли обсудить с психологами особенности взаимоотношений между мужчиной и женщиной, затронуть тему карьерного роста и трудоустройства.
До конца года лекции проекта охватят восемь образовательных учреждений региона, ожидается участие порядка 200 студентов.