Подготовлены к запуску наноспутники для поиска нефтяных пятен и пожаров

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Два наноспутника с гиперспектральным зрением HyperView-1G и Colibri-S, способных отслеживать из космоса нефтяные загрязнения и лесные пожары на Земле, прошли испытания и готовы к запуску в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева, где разработали космические аппараты.
«Два малых космических аппарата Самарского университета имени Королева в ходе работы на орбите займутся отслеживанием нефтяных пятен и предсказанием лесных пожаров. Запуск наноспутников, получивших названия HyperView-1G и Colibri-S, запланирован на ноябрь. Наноспутники прошли все испытания и готовы к запуску», — говорится в сообщении. В университете отметили, что проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi программы «Дежурный по планете».
Космические аппараты оснащены созданными в университете компактными гиперспектрометрами. Приборы «видят» мир в многоканальном спектральном отображении и выявляют невидимые для человека характеристики и свойства объектов. Ученые планируют с их помощью определять уровень влажности лесных массивов для оценки вероятности возникновения лесных пожаров и вести мониторинг посевов сельскохозяйственных культур. На основе спектральных данных ученые рассчитывают вегетационные индексы, показывающие параметры и свойства растений. Другая задача — поиск и регистрация нефтяных загрязнений на поверхности Земли и водоемов, анализ состава и толщины нефтяного слоя, определение характеристик нефти и скорости распространения загрязнения. Кроме того, в рамках проекта Space-Pi школьники под руководством ученых будут обучаться основам анализа и обработки гиперспектральных изображений на основе данных, получаемых с орбиты.
«Шестиюнитовый HyperView-1G оснащен гиперспектрометром с очень высоким показателем пространственного разрешения — до 7 м на пиксель в кратковременном режиме и 13 м на пиксель в долговременном режиме работы, это наилучший, рекордный показатель для российских наноспутников. Гиперспектрометр на трехюнитовом Colibri-S послабее, но он также претендует на установление своеобразного рекорда в плане разрешения в сегменте классических трехюнитовых наноспутников — его разрешение порядка 60 м на пиксель, это в несколько раз выше, чем у аналогичных космических аппаратов этого класса в России», — рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.
Особенности наноспутников.
Наноспутник HyperView-1G состоит из шести кубиков с длиной грани 10 см. Они выполнены на платформе, разработанной в российской частной космической компании «СПУТНИКС» (входит в Sitronics Group). Установленный на спутнике гиперспектрометр оснащен мощным длиннофокусным объективом отечественного производства и предназначен для работы в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне — VNIR-диапазоне от 400 до 1000 нм. Количество спектральных каналов — от 150 до 300.
Малый космический аппарат Colibri-S состоит из трех юнитов и выполнен на спутниковой платформе «Геоскан 3U» стандарта CubeSat. На нем установлена гиперспектральная камера 10×15 мм сканирующего щелевого типа с дифракционным оптическим элементом на основе решетки на выпуклом зеркале с объективом «Юпитер» 3.5/135 мм. Камера предназначена для работы в видимом диапазоне.
Плановый срок работы наноспутников — три года.