До конца года в Ростове-на-Дону ограничат движение по четырем улицам

В Ростове-на-Дону ограничат движение по четырем улицам. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Ограничения начнут действовать с 6 ноября. Так, автомобилисты не смогут проехать на участке 18-й улицы от переулка Доломановского до 17-й улицы и на отрезке улицы Малюгиной от Халтуринского переулка до Доломановского.
Также водители не смогут проехать по улице Филимоновской на участке от Кировского проспекта до переулка Журавлева. Будет перекрыт участок на переулке Университетском между домами № 44 и № 56. Ограничения коснутся и участка от улицы Красноармейской до улицы Малюгиной.
Причиной временных неудобств стали ремонтные работы, которые продлятся до 20 декабря.