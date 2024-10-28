До конца года в Ростове-на-Дону ограничат движение по четырем улицам

Также водители не смогут проехать по улице Филимоновской на участке от Кировского проспекта до переулка Журавлева. Будет перекрыт участок на переулке Университетском между домами № 44 и № 56. Ограничения коснутся и участка от улицы Красноармейской до улицы Малюгиной.