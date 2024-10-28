Синоптики сказали о теплой погоде до +15 в Беларуси в понедельник 28 октября, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране 28 октября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди возможны утром местами по крайнему северо-востоку. Ветер прогнозируется западный, северо-западный. Температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.
В Минске будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер окажется западным, северо-западным. В утренние часы ожидается от +8 до +9 градусов. Днем воздух прогреется от +11 до +13 градусов. Вечером будет от +6 до +8 градусов.
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