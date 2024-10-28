Завтра температура в Омской области не превысит +5 градусов

В Омской области завтра ожидается сильное похолодание. Температура воздуха не превысит +5 градусов. О том, какая будет погода в Омске 29 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью столбик термометра опустится до −4…+1 градуса. Ожидается выпадение снега. Местами будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, а также туман. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с. Днем температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов. Местами небольшие осадки.
Ранее мы писали, что начало новой рабочей недели не порадует омичей хорошей погодой.