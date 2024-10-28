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Завтра температура в Омской области не превысит +5 градусов

Местами регион накроет холодный туман.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завтра ожидается сильное похолодание. Температура воздуха не превысит +5 градусов. О том, какая будет погода в Омске 29 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью столбик термометра опустится до −4…+1 градуса. Ожидается выпадение снега. Местами будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, а также туман. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с. Днем температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов. Местами небольшие осадки.

Ранее мы писали, что начало новой рабочей недели не порадует омичей хорошей погодой.