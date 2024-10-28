Уфимский врач рассказала, как помочь себе при болях в горле

Специалист советует вырабатывать много слюны, рассасывая конфеты с минимальным содержанием сахара или лед. Для профилактики болей в горле, кроме поддержания оптимальных условий в помещении, стоит улучшать кровообращение в миндалинах, закаливать организм, а также сделать так, чтобы миндалины контактировали с холодными напитками. Важно постепенно регулярно и постепенно увеличивать количество потребляемой холодной воды. А лучше — сделать привычкой ее употребление.