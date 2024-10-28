Уфимский врач рассказала, как помочь себе при болях в горле

Терапевт, диетолог и нефролог из Уфы Регина Ахуньянова, более известная как Регина Доктор, рассказала, как можно помочь себе при болях в горле.
По словам специалиста, во время заболевания вирусными инфекциями нужно активизировать местный иммунитет, а фармакологические средства могут либо ухудшить состояние, либо не оказать какого-либо эффекта совсем.
Регина Ахуньянова утверждает, что любые препараты, которые предназначены побороть боль в горле, должен назначать специалист. Местные антибиотики могут привести к резистентности и устойчивости бактерий к лекарственным средствам.
Обезболивающие леденцы или спреи на основе лидокаина или бензокаина имеют «побочки», и потому их настоятельно не рекомендуют применять без назначения врачей. А антисептики действуют только на поверхности, и причину воспаления не ликвидируют, поскольку не проникают глубоко в ткани.
При болях в горле, подчеркивает Регина Доктор, необходимо вырабатывать как можно больше слюны. Дело в том, что она содержит противомикробный агент лизоцим, а он способен помочь организму противостоять вирусу.
Также важно, чтобы слюна была жидкой. Для этого нужно находиться в помещении при температуре воздуха на уровне +20,+21°C и влажности не больше 40−60%. Только в таких условиях слизистые не пересохнут, а иммунитет активизируется.
Специалист советует вырабатывать много слюны, рассасывая конфеты с минимальным содержанием сахара или лед. Для профилактики болей в горле, кроме поддержания оптимальных условий в помещении, стоит улучшать кровообращение в миндалинах, закаливать организм, а также сделать так, чтобы миндалины контактировали с холодными напитками. Важно постепенно регулярно и постепенно увеличивать количество потребляемой холодной воды. А лучше — сделать привычкой ее употребление.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.