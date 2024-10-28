В Крыму растет пять смертельно опасных грибов: как распознать

По ее словам, у бледной поганки ядовиты даже споры. Этот гриб относится к виду мухоморов, отметила эксперт.
«Признаки отравления появляются не сразу, и не через шесть часов, как в случае, если вы съели испорченный продукт. Реакция может произойти через несколько дней, когда уже принимать какие-либо меры будет поздно», — отметила Саркина.
По ее словам, распознать бледную поганку можно по отличительному признаку на ножке гриба — мешковидному образованию, которое называется вольвой.
«Когда мухомор развивается, на начальной стадии он выглядит, как светлое кожистое яйцо. Потом эта внешняя оболочка разрывается и часть ее остается в виде хлопьев на шляпке, а часть в виде мешковидного образования в основании ножки, она очень часто скрыта в почве или в лесной подстилке», — сказала Саркина.
Кроме того, на ножке гриба есть кольцо, которое еще называют юбочкой. Многие грибники просто срезают гриб под шляпкой, и ножка остается вне поля зрения, отметила она.
«Специалист не перепутает, а дилетанту легко перепутать со светло окрашенными сыроежками или рядовками», — добавила Саркина.
Эколог добавила, что в Крыму часто встречаются еще два вида этих грибов — мухомор весенний и мухомор весенний вонючий.
По словам эколога, остальные ядовитые грибы относятся к разным группам. Самые безобидные из них — это грибы с локальным действием на организм, они вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом.
«Но тем не менее, если у человека имеются сопутствующие заболевания пищеварительных органов, или преклонный возраст, или наоборот ребенок, то даже эти грибы, которые не являются смертельно ядовитыми, могут в некоторых случаях привести к летальному исходу», — пояснила она.
Всего в Крыму насчитывается порядка 20 видов грибов, отметила эколог. Однако даже к известным и хорошо узнаваемым грибам нужно относиться с осторожностью, добавила она.
«Многие считают рядовку хорошим съедобным грибом, но их очень много видов, среди них есть ядовитые. Шампиньон — тоже априори хороший гриб, но среди них тоже есть ядовитые виды, вызывающие желудочно-кишечные проблемы», — объяснила Саркина.
Также она отметила, что существуют условно съедобные и несъедобные грибы.
«Условно съедобные грибы обладают горьким вкусом, какими-либо раздражающими желудочно-кишечный тракт веществами, поэтому требуется предварительная тепловая обработка, отваривание перед употреблением. Несъедобные грибы — не ядовитые, но у них жесткая консистенция, неисчезающий горький вкус».
Избавиться от неприятного горького вкуса не поможет ни вымачивание, ни отваривание грибов, отметила она.
При употреблении ядовитых грибов могут поражаться печень, почки, сердечно-сосудистая система, центральная и периферическая нервная система, желудочно-кишечный тракт, сообщили ранее в республиканском минздраве. Одним из самых тяжелых с высоким риском развития неблагоприятного исхода для пациента является отравление именно бледной поганкой.
Врач-токсиколог Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анатолий Писарев отметил, что в большинстве случаев отравление возникает из-за незнания съедобных и ядовитых грибов при самостоятельном сборе, в частности, особенностей внешнего вида гриба.
Врач добавил, что от количества съеденных грибов зависит тяжесть состояния и вероятность летального исхода. К особой группе риска относятся дети и взрослые с заболеваниями органов печени, почек и иной хронической патологией внутренних органов.