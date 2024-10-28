В Крыму растет пять смертельно опасных грибов: как распознать

«Когда мухомор развивается, на начальной стадии он выглядит, как светлое кожистое яйцо. Потом эта внешняя оболочка разрывается и часть ее остается в виде хлопьев на шляпке, а часть в виде мешковидного образования в основании ножки, она очень часто скрыта в почве или в лесной подстилке», — сказала Саркина.