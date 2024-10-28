На юге Волгограда снова сработала сирена

В последний раз регион подвергался атаке дронов в августе этого года. После падения обломков сбитых аппаратов в Еланском районе были повреждены два дома, а спустя несколько дней в результате нападения БПЛА возник пожар на объекте Минобороны в Калачевском районе. По данным администрации региона, в происшествиях никто не пострадал.