На юге Волгограда снова сработала сирена

Звук сирены услышали жители Красноармейского района вечером 27 октября. В социальных медиа написали о том, что лучше всего его было слышно на проспекте Канатчиков, улице 50 лет Октября и др. Примерное время срабатывания — 22.00.
Звук длился около минуты, а затем стих. Экстренные службы региона его причины не комментируют. Сведений о попытке атаковать Волгоградскую область силами украинского режима не поступало. В Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 28 октября на территорию 4 российских регионов прилетали вражеские БПЛА. Волгоградской области среди них нет.
В последний раз регион подвергался атаке дронов в августе этого года. После падения обломков сбитых аппаратов в Еланском районе были повреждены два дома, а спустя несколько дней в результате нападения БПЛА возник пожар на объекте Минобороны в Калачевском районе. По данным администрации региона, в происшествиях никто не пострадал.