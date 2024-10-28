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Бастрыкин заинтересовался еще одним разрушенным памятником в Волгограде

Волгоградцы пожаловались на разрушающийся мемориал на Радомской.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации вокруг еще одного памятника героям войны в Волгограде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Горожане продолжают жаловаться, что мемориал «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» на улице Радомской разрушается на глазах. И это при том, что власти уже нашли подрядчика и заплатили бюджетные деньги.

— Несмотря на выделение в июне текущего года крупной суммы бюджетных средств для проведения реставрации объекта, которую должны были завершить в сентябре, до настоящего времени памятник разрушается, мер к сохранению монумента не принимается, — уточнили в следкоме.

Волгоградские следователи завели уголовное дело, но прокуратура отменила постановление. Сейчас сотрудники СК обжалуют решение. Бастрыкин ждет отчет.

Напомним, ранее глава следкома снова спросил о состоянии заклеенного скотчем памятника в Волгограде.

СК