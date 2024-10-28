Бастрыкин заинтересовался еще одним разрушенным памятником в Волгограде

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации вокруг еще одного памятника героям войны в Волгограде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Горожане продолжают жаловаться, что мемориал «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» на улице Радомской разрушается на глазах. И это при том, что власти уже нашли подрядчика и заплатили бюджетные деньги.