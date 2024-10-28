В Первоуральске врачи массово увольняются и жалуются на руководителя

В Первоуральске врачи и медсестры массово увольняются. Больше 80 сотрудников написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Медики жалуются на заместителя главного врача в лечебной части Юрия Антониади. Об этом сообщает издание Е1.
— С приходом в нашу больницу в январе 2024 года заместителя главного врача по лечебной части Юрия Валерьевича Антониади из лечебного заведения уволились больше 100 медицинских работников (из них более 30 — врачи, остальные из числа среднего медицинского персонала), — говорится в обращении медиков.
По словам сотрудников, данное число не окончательно. Заявления об увольнении продолжают поступать каждый день. Главный врач Александр Рожин ответил возмущенным сотрудникам в официальной группе больницы во «ВКонтакте». По его мнению, для руководителя отделения личные обиды и неумение воспринимать критику стали выше врачебного долга. Также в больницу пришли молодые врачи.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу регионального Минздрава. Там заявили, что к жалобам сотрудников стоит отнестись критически.
— Основная причина их ухода — это их собственный выбор, совершенный после получения предложений от других медицинских учреждений, — рассказали в ведомстве.