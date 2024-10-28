В Первоуральске врачи массово увольняются и жалуются на руководителя

По словам сотрудников, данное число не окончательно. Заявления об увольнении продолжают поступать каждый день. Главный врач Александр Рожин ответил возмущенным сотрудникам в официальной группе больницы во «ВКонтакте». По его мнению, для руководителя отделения личные обиды и неумение воспринимать критику стали выше врачебного долга. Также в больницу пришли молодые врачи.