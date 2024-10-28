Дополнительные электрички из Ростова в Азов пустят 4 ноября

Ростовская область, 28 октября 2024. DON24.RU. Из Ростова в Азов и в обратном направлении пустят дополнительные электрички 4 ноября, сообщается на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Из Ростова состав № 6034 отправится в 07:19 и прибудет в Азов в 08:26.