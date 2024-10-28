Дополнительные электрички из Ростова в Азов пустят 4 ноября

Электричка будет останавливаться на станциях «Заречная», «Электродепо», «Батайск», «ОП 3 км», «Стройдеталь», «ОН Весна (12 км)», «Кулешовский», «ОП 21 км», «ОП 23 км», «Красногоровка».
Из Азова в Ростов состав № 6033 отправится в 08:40. Поезд прибудет в Ростов в 09:44. Остановки предусмотрены на станциях «Красногоровка», «ОП 23 км», «ОП 21 км», «Кулешовский», «ОП Весна (12 км)», «Стройдеталь», «ОП 3 км», «Батайск», «Электродепо», «Заречная».
Ранее сообщали, что в Ростовской области на пригородных поездах изменился поток пассажиров.