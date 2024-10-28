Омич с инвалидностью пожаловался Бастрыкину на нарушение его жилищных прав

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав инвалида из Омской области.
В 2019 году мужчина был включен в очередь на предоставление нового жилья вместо аварийного. Спустя год омича сняли с учета, аргументировав это тем, что у него имелось заявление на приватизацию, которое тот никогда не подписывал.
Местная мэрия несколько раз предлагала варианты жилья, которые не были адаптированы для проживания в них инвалида. Семья мужчины от них отказывалась.
Ранее Александр Бастрыкин уже обращал свое внимание на эту ситуацию. Омские следователя расследовали уголовное дело. Председатель СК России поручил главе омского Следкома Виталию Батищеву доложить о результатах расследования уголовного дела.