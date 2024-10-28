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Путин на год продлил срок службы Бастрыкина главой СКР

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной госслужбы главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. На своем посту он сможет находиться до 27 августа 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

В августе Бастрыкину исполнился 71 год. В середине октября Владимир Путин подписал закон, который наделяет президента правом продлевать срок пребывания на службе председателя СКР после достижения им 70 лет. Ранее предельным возрастом на этой должности было 65 лет. Нововведения в сентябре инициировал сам Путин.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с января 2011 года — с момента его существования в качестве самостоятельного ведомства. СКР образован на базе Следственного комитета при прокуратуре, который с 2007 года тоже возглавлял Бастрыкин. Он работает в органах внутренних дел с 1975 года, в 1977—2006 годы сменил 16 должностей в разных областях, в том числе был начальником Главного управления МВД России по ЦФО.

Путин Владимир
СК