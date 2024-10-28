Путин на год продлил срок службы Бастрыкина главой СКР

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с января 2011 года — с момента его существования в качестве самостоятельного ведомства. СКР образован на базе Следственного комитета при прокуратуре, который с 2007 года тоже возглавлял Бастрыкин. Он работает в органах внутренних дел с 1975 года, в 1977—2006 годы сменил 16 должностей в разных областях, в том числе был начальником Главного управления МВД России по ЦФО.