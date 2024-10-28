Территории возле причалов Кутузовский и Сити — Багратион благоустроили

Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона на общей площади пять тысяч квадратных метров. В зеленой зоне около причала Кутузовский на месте уже протоптанных тропинок проложили дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальт площадью 7,5 тысячи квадратных метров. В районе причалов установили 50 лавочек, свыше 120 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, добавил Петр Бирюков.