Территории возле причалов Кутузовский и Сити — Багратион благоустроили

«Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра “Москва-Сити”. Главной задачей проекта было сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для прогулок и отдыха», — отметил заммэра.
Проложили кабельную канализацию протяженностью свыше трех километров, в которую убрали воздушные линии электропередачи и связи. Это позволило улучшить облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона на общей площади пять тысяч квадратных метров. В зеленой зоне около причала Кутузовский на месте уже протоптанных тропинок проложили дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальт площадью 7,5 тысячи квадратных метров. В районе причалов установили 50 лавочек, свыше 120 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, добавил Петр Бирюков.
Кроме того, провели работы по благоустройству сквера имени П. И. Багратиона — он стал более современным. Там заменили асфальт тротуаров, поставили уличные торшеры и скамейки-настилы, привели в порядок цветники, разбили газон.
Недалеко от причала Кутузовский появилась новая спортивная площадка с тренажерами и турниками. Спуск к нему стал удобнее для маломобильных горожан и родителей с колясками — там сделали пологий пандус с поручнями длиной 350 метров.
Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В зоне работ сохранили все зеленые насаждения, разбили газон площадью 38,3 тысячи квадратных метров, дополнительно высадили более 50 деревьев и почти 300 кустарников.