Трасса М-5 в Челябинской области встала в гигантской пробке

Трассу М-5 «Урал» в районе Аши парализовала 7-километровая пробка. Это случилось после очередного ДТП — грузовой автомобиль «Газель Некст» перегородил одну из полос. А накануне там столкнулись три фуры, водитель одной из которых погиб.