Трасса М-5 в Челябинской области встала в гигантской пробке

— На 1591 километре автомобильной дороги Москва — Челябинск сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Причина — поломка транспортного средства.
У грузовика, который мешал проезду, вырвало рулевую тягу. Сам же участок был огорожен с двух сторон отбойниками.
— Аша, стоим на Челябинск.
На момент публикации новости, согласно сервису «Яндекс. Карты», затруднения на трассе уже минимизированы.
Отметим, данный участок обслуживает подрядчик «НовосибирскАвтодор». Ранее общественники не раз обращали внимание на проблему содержания трассы М-5. В свете наступления непогоды и опасных дорожных условий этот вопрос становится ещё более актуальным.