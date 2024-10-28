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Трасса М-5 в Челябинской области встала в гигантской пробке

Трассу М-5 «Урал» в районе Аши парализовала 7-километровая пробка. Это случилось после очередного ДТП — грузовой автомобиль «Газель Некст» перегородил одну из полос. А накануне там столкнулись три фуры, водитель одной из которых погиб.

Источник: t.me/trassam5_ufa_chelyabinsk

— На 1591 километре автомобильной дороги Москва — Челябинск сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение. Причина — поломка транспортного средства.

сообщили в ведомстве.

У грузовика, который мешал проезду, вырвало рулевую тягу. Сам же участок был огорожен с двух сторон отбойниками.

— Аша, стоим на Челябинск.

ещё ночью жаловались водители в соцсетях.

На момент публикации новости, согласно сервису «Яндекс. Карты», затруднения на трассе уже минимизированы.

Отметим, данный участок обслуживает подрядчик «НовосибирскАвтодор». Ранее общественники не раз обращали внимание на проблему содержания трассы М-5. В свете наступления непогоды и опасных дорожных условий этот вопрос становится ещё более актуальным.