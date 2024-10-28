Каким будет ноябрь в Крыму

По его данным, в ноябре температура воздуха в Крыму будет примерно на градус выше нормы, при том, что для Симферополя ночная температурная норма в это время года +2,7, дневная — 11 градусов тепла, продолжает специалист.
«Понятно, что ноябрь будет уже по-настоящему осенний, но примерно по температуре в Крыму где-то на полградуса — градус выше нормы», — сказал специалист.
При этом осадков выльется на 10% больше, продолжает Тишковец.
«Норма, положенная у нас на ноябрь, 43 миллиметра для Симферополя. Ну и, конечно же, говорить о зиме пока не приходится, поскольку снежный покров не положен в ноябре, а тем более в Крыму, хотя в горах уже были рецидивы на вершинах Ай-Петри, и в ноябре это тоже не исключено», — заверил он.
Текущая неделя будет теплой, незначительный дождь возможен только вечером во вторник, прогнозировал Тишковец.