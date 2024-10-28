Каким будет ноябрь в Крыму

«Норма, положенная у нас на ноябрь, 43 миллиметра для Симферополя. Ну и, конечно же, говорить о зиме пока не приходится, поскольку снежный покров не положен в ноябре, а тем более в Крыму, хотя в горах уже были рецидивы на вершинах Ай-Петри, и в ноябре это тоже не исключено», — заверил он.