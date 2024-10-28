Минтранс сказал, что города-спутники свяжут с Минском цементобетонными дорогами

Он обратил внимание на то, что это даст возможность связать Минск устойчивыми транспортными связями с городами-спутниками с допустимой нагрузкой 11,5 тонны на ось. Кроме того, подобное даст возможность поддержать экономику предприятий в городах-спутниках Минска, уменьшив в последующем финансовые затраты на ремонт дорог в Минском районе.