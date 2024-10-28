Минтранс сказал, что города-спутники свяжут с Минском цементобетонными дорогами. Подробности в интервью БелТА озвучил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Леонид Зенкевич.
— Для устойчивости к высоким нагрузкам, долговечности и отсутствия колеи в ближайшие годы планируется перевести основные выходы из Минска в пределах второй кольцевой автомобильной дороги в автомобильные дороги с цементобетонным покрытием, — уточнил представитель Минтранса.
Он обратил внимание на то, что это даст возможность связать Минск устойчивыми транспортными связями с городами-спутниками с допустимой нагрузкой 11,5 тонны на ось. Кроме того, подобное даст возможность поддержать экономику предприятий в городах-спутниках Минска, уменьшив в последующем финансовые затраты на ремонт дорог в Минском районе.
Зенкевич отметили, что на 2025 года намечено начало работ по капитальному ремонту выхода из Минска в направлении Гомеля (речь идет про участок М4), а также Могилева с устройством цементобетонного покрытия.
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