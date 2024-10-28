Олбани
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без воды из-за технических работ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону некоторые жители Пролетарского района и Александровки на сутки останутся без воды. Об этом сообщает компания «Ростовводоканал».

С 9 утра 29 октября до 9 утра 30 октября отключение затронет дома в границах Владиленской, Марины Расковой, Путевой и Боковского. Подачу воды также прекратят в переулке Ягодном и на территории Зеленого острова.

Воду в Батайске должны подавать с пониженным давлением.

Коммунальные ограничения будут связаны с работами по врезке узлов переключения дюкерного перехода «Батайского» водовода.