В Пролетарском районе Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

В Ростове-на-Дону некоторые жители Пролетарского района и Александровки на сутки останутся без воды. Об этом сообщает компания «Ростовводоканал».
С 9 утра 29 октября до 9 утра 30 октября отключение затронет дома в границах Владиленской, Марины Расковой, Путевой и Боковского. Подачу воды также прекратят в переулке Ягодном и на территории Зеленого острова.
Воду в Батайске должны подавать с пониженным давлением.
Коммунальные ограничения будут связаны с работами по врезке узлов переключения дюкерного перехода «Батайского» водовода.