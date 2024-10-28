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Мошенники разводят нижегородцев под предлогом замены электросчетчика

Пожилой мужчина из Балахны стал жертвой новой мошеннической схемы.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 57- летнему местному жителю позвонил неизвестный и предложил встать в очередь для замены электрического счетчика по программе лояльности.

Для подтверждения заявки злоумышленник убедил нижегородца продиктовать код из смс-сообщения. Через некоторое время мужчине позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит и предложил опередить злоумышленников. Мужчина выполнил все инструкции звонившего: оформил «зеркальный» кредит для отмены данной операции и перевел все кредитные деньги в размере 400 тысяч рублей на «безопасный» счет. Впоследствии он осознал, что стал жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули пенсионерку в Кстове на 4,5 млн рублей.