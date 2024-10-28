Мошенники разводят нижегородцев под предлогом замены электросчетчика

Для подтверждения заявки злоумышленник убедил нижегородца продиктовать код из смс-сообщения. Через некоторое время мужчине позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит и предложил опередить злоумышленников. Мужчина выполнил все инструкции звонившего: оформил «зеркальный» кредит для отмены данной операции и перевел все кредитные деньги в размере 400 тысяч рублей на «безопасный» счет. Впоследствии он осознал, что стал жертвой обмана.