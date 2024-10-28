Запомните месяцы, когда выгодно брать отпуск в 2025 году

Планирование отпуска на 2025 год может быть выгодным, если учесть рекомендации экспертов. По словам Александра Южалина, руководителя юридической практики в SuperJob, самые выгодные месяцы для отпуска — это июль и октябрь, когда можно не потерять в доходах, а в некоторых случаях даже увеличить их.