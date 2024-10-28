Запомните месяцы, когда выгодно брать отпуск в 2025 году

Планирование отпуска на 2025 год может быть выгодным, если учесть рекомендации экспертов. По словам Александра Южалина, руководителя юридической практики в SuperJob, самые выгодные месяцы для отпуска — это июль и октябрь, когда можно не потерять в доходах, а в некоторых случаях даже увеличить их.
Сентябрь, декабрь и апрель также считаются относительно благоприятными, но менее выгодными по сравнению с июлем и октябрем.
Наименее подходящим месяцем для отдыха будет январь, за ним следуют май, июнь и ноябрь. Уходя в отпуск в эти месяцы, работники могут столкнуться с потерей в доходах из-за меньшего количества рабочих дней и соответственно меньших отпускных выплат.
Южалин объясняет, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодно брать отпуск.
Например, работник с фиксированной зарплатой в 50 тыс. рублей получит одинаковую сумму как за 17 дней января, так и за 23 дня июля. Однако ежедневный доход будет различаться из-за разного количества рабочих дней.
Таким образом, для максимизации дохода работникам рекомендуется брать отпуск в месяцах с большим количеством рабочих дней, чтобы отпускные не оказывали значительного влияния на общий доход.