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Магнитная буря накрыла Ростовскую область 28 октября

Жителей Ростовской области предупредили о слабых и средних магнитных бурях.

Источник: Комсомольская правда

С утра 28 октября до утра 29 октября в Ростове-на-Дону и по области сохранится магнитная буря. Периодами она может достигать средних значений, об этом можно судить на данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по графику, неблагоприятная активность началась примерно с 6 часов утра в понедельник. До полудня прогнозируют магнитные бури уровня G2 с Кр-индексом 6. Потом влияние немного снизится, до уровня G1 с Кр-индексом 5.

Метеозависимым людям, страдающим в подобные периоды, специалисты рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.