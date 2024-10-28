Водителей предупредили о дожде на трассе М-4 в Воронежской области

— По утрам на дорогах возможен туман. Будьте внимательны за рулем. Обозначьте себя на дороге противотуманками. Соблюдайте безопасную дистанцию и не останавливайтесь на обочине. Используйте для этого площадки для отдыха, — обратился к водителям оператор платных дорог Ранее стало известно, что уже в следующие выходные в Воронежской области могут появиться 15-сантиметровые сугробы. Русскую равнину последовательно накроют три глубоких циклона. Причем траектория каждого следующего будет проходить все южнее.