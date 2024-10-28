В Хабаровске ещё ничто не предвещает зимы

— Ночью температура воздуха −1… −3, днем +9…+10 градусов. 1 ноября в Хабаровске пройдет небольшой дождь, ночью от 0 до +2 градусов, днем +6…+8 градусов. В первые дни ноября будет все еще без осадков, ночные температуры −1…-6, дневные +4…+5 градусов. Самый холодный день — праздничный, 4 ноября, тогда на рассвете столбики термометров опустятся до −5 градусов, днем поднимутся до 0…+1 градуса. Так что зима к нам пока не торопится. А мы по этому поводу не очень огорчаемся. Хочется еще немного погреться в лучах осеннего солнца.