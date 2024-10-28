В Хабаровске ещё ничто не предвещает зимы

Октябрь уж на исходе, на этой неделе мы плавно перетечем в ноябрь, а он у нас, как известно, уже зимний месяц. Но пока ничто не предвещает холодов. Стоит сухая и теплая осень, располагающая к долгим уединенным прогулкам и легкой грусти.
Но и в первые дни ноября погода не изменится. Будет все также светло и немного свежо по утрам.
— На предстоящей неделе в крае ожидается погода без существенных осадков, только 1 ноября есть вероятность небольшого дождя, сохранится умеренный ветер западного направления с порывами 9−14 метров в секунду, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
— Температурный фон ночью на большей части территории края от −1до −8, на севере −5…-10, в горах — 15…-20 градусов. Днем воздух прогреется на юге до +8…+13 градусов, во второй половине недели только до +5…+10 градусов, в центральных районах в первой половине недели столбики термометров покажут +6…+11, на севере уже сейчас около 0. К концу недели температура упадет до 0…-5. Вполне еще осенняя погода! В Хабаровске до конца октября сохранится погода без существенных осадков, западный ветер 6−11 метров в секунду, — говорит Галина Брынцева.
— Ночью температура воздуха −1… −3, днем +9…+10 градусов. 1 ноября в Хабаровске пройдет небольшой дождь, ночью от 0 до +2 градусов, днем +6…+8 градусов. В первые дни ноября будет все еще без осадков, ночные температуры −1…-6, дневные +4…+5 градусов. Самый холодный день — праздничный, 4 ноября, тогда на рассвете столбики термометров опустятся до −5 градусов, днем поднимутся до 0…+1 градуса. Так что зима к нам пока не торопится. А мы по этому поводу не очень огорчаемся. Хочется еще немного погреться в лучах осеннего солнца.
Климатическая зима наступает, когда среднесуточная температура устанавливается в −5 градусов. Обычно это случается примерно 11 ноября. В этом году зима придет скорее всего во второй половине месяца.
В прошлом году в Хабаровске первый снег выпал 2 ноября, и он был сильным, так что установился снежный покров в16 сантиметров.