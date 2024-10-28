Власти Башкирии ввели штраф в полмиллиона рублей за неисполнение решений главы республики

Закон разработали в целях исполнения указа президента России для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил. По словам спикера Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева, на территории республики в настоящее время действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения. Координирующая функция возложена республиканский оперативный штаб, который возглавляет глава республики.