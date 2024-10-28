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Власти Башкирии ввели штраф в полмиллиона рублей за неисполнение решений главы республики

За неисполнение решений главы Башкирии будут штрафовать на 500 тыс. рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ввели штрафы за неисполнение решений главы республики. Соответствующие изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях принял недавно Курултай.

Закон разработали в целях исполнения указа президента России для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил. По словам спикера Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева, на территории республики в настоящее время действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения. Координирующая функция возложена республиканский оперативный штаб, который возглавляет глава республики.

Неисполнение или нарушение решения главы Башкирии (оперативного штаба республики) влечет административный штраф:

— для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

— на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;

— на юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

Закон направили на подпись руководителю республики.

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