Власти Башкирии ввели штраф в полмиллиона рублей за неисполнение решений главы республики

В Башкирии ввели штрафы за неисполнение решений главы республики. Соответствующие изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях принял недавно Курултай.
Закон разработали в целях исполнения указа президента России для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил. По словам спикера Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева, на территории республики в настоящее время действует режим базовой готовности, усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения. Координирующая функция возложена республиканский оперативный штаб, который возглавляет глава республики.
Неисполнение или нарушение решения главы Башкирии (оперативного штаба республики) влечет административный штраф:
— для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;
— на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;
— на юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.
Закон направили на подпись руководителю республики.
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