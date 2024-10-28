«Самый лучший подарок для мужа»: На СВО боец узнал, что в четвертый раз станет отцом

— С Димой мы познакомились через общих друзей. Мы сразу приглянулись друг другу. Он очень красиво за мной ухаживал: цветы, кафе, подарки. Но полюбила я его вовсе не за это. Именно в нем увидела настоящего мужчину, на которого можно опереться.