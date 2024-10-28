«Самый лучший подарок для мужа»: На СВО боец узнал, что в четвертый раз станет отцом

В селе Крым Мясниковского района живет семья, считающая себя самой счастливой в мире! 38-летняя Виктория и 41-летний Дмитрий — родители четверых детей.
Единственная дочь — 16-летняя Доминика — учится в колледже на первом курсе. Она мечтает стать модельером. Следом идут 12-летний Вячеслав, шестилетний Никита и Дима, которому нет еще и месяца.
Виктория рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» о том, как живет их семья.
«В НЕМ УВИДЕЛА НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ».
— С Димой мы познакомились через общих друзей. Мы сразу приглянулись друг другу. Он очень красиво за мной ухаживал: цветы, кафе, подарки. Но полюбила я его вовсе не за это. Именно в нем увидела настоящего мужчину, на которого можно опереться.
Когда Дмитрий позвал замуж, Виктория, конечно, согласилась. В браке они уже 17 лет.
Сама Виктория родилась в многодетной семье. Ее родители воспитывали двух мальчиков и четверых девочек. А вот у Дмитрия есть только одна родная сестра. Но стать многодетным больше всего мечтал именно он.
— Еще когда только поженились, муж сказал, что хочет минимум троих детей, — улыбается Виктория.
«У ДЕВОЧКИ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВОЕ ИМЯ».
Своему первенцу, дочери, родители дали необычное и яркое имя — Доминика.
— Потому что мы считаем, что у девочки должно быть красивое имя! А вот у мальчиков — обычные. Мужчины должны отличаться красотой поступков.
Виктория говорит, что сегодня ее счастье омрачает одно — вечный страх за мужа. В апреле Дмитрий поставил жену перед фактом: «Ухожу на специальную военную операцию».
Сказать, что Виктория испугалась — ничего не сказать.
— Дима работал продавцом в магазине электротехники, от военной специальности всегда был очень далек. Я пыталась его отговорить, но бесполезно. Он всегда был очень упертым.
Виктория со своими старшими детьми. Фото: из семейного архива.
СТО БУХАНОК В ДЕНЬ.
В общем, собрав вещи, среди которых самые ценные — это фото жены, дочки и сыновей — Дмитрий уехал «за ленточку». Командование поручило ему работу в полевой кухне.
— Не знаю, почему так решили, ведь Дима сроду дома не готовил.
Как-то у сослуживца, отвечавшего за выпечку хлеба для бойцов, сломалась печь. Дмитрий вызвался ее починить, а заодно попробовал и сам испечь хлеб.
— Он получился очень вкусным, нежным и ароматным. С тех пор Дима выпекает хлеб. Знаю, что в день у него выходит около ста буханок.
«ТЕПЕРЬ У НАС В СЕМЬЕ РАСТЕТ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ».
Ну, а пока супруг осваивал в зоне специальной военной операции новую для себя профессию, Виктория узнала о четвертой беременности.
— Я сразу сообщила Диме. Он был счастлив. Муж сказал, что я сделала ему самый лучший подарок в жизни!
Виктория говорит, что Дмитрий хотел именно сына. И когда жена после УЗИ назвала пол ребенка, ответил: «Спасибо, родная!».
Около недели назад Викторию выписали из роддома. Ради этого события Дмитрий даже взял небольшой отпуск.
— Муж отвез меня в Ростов. Я рожала в ЦГБ. С родными мужчина пробыл недолго, но жену с младшим сынишкой из роддома забрать успел.
Кстати, именно глава семьи и выбрал имя малышу.
— Давай, назовем сына Димой, в мою честь? — без ложной скромности предложил счастливый отец.
— Теперь у нас в семье растет Дмитрий Дмитриевич. И мы счастливы, что у нас появился такой замечательный малыш.