Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

В Иркутской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю заболело более 18 тысяч человек. А гриппом двое. При этом с начала эпидсезона он был выявлен у 12 сибиряков. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.