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Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

С начала сезона грипп выявили у 12 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю заболело более 18 тысяч человек. А гриппом двое. При этом с начала эпидсезона он был выявлен у 12 сибиряков. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

— Кроме того, за прошедшую неделю выявлено 596 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 398224 случая, — поделились специалисты.

Также жители области продолжают прививаться от гриппа. На текущий момент вакцину поставили более 883,9 тысячи людей. При этом из них более 274 тысяч дети.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области посетил детский реабилитационный центр. В нем за год помогли 2,5 тысячам детей.