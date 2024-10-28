Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

В Иркутской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю заболело более 18 тысяч человек. А гриппом двое. При этом с начала эпидсезона он был выявлен у 12 сибиряков. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
— Кроме того, за прошедшую неделю выявлено 596 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в Иркутской области подтверждено 398224 случая, — поделились специалисты.
Также жители области продолжают прививаться от гриппа. На текущий момент вакцину поставили более 883,9 тысячи людей. При этом из них более 274 тысяч дети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области посетил детский реабилитационный центр. В нем за год помогли 2,5 тысячам детей.