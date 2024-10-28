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Синоптик Колесов рассказал о погодных рекордах октября и предупредил о снеге

Через Северную столицу проходит холодный атмосферный фронт.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 53% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Mail.ru

Он принес с собой дожди. Осадки закончатся на западе города после 10 часов дня, на востоке — ближе к 11 часам, но уже вечером возобновятся. На этот раз они придут с Финского залива.

«Теплая погода в Петербурге продолжает накапливать сумму среднемесячной температуры. На сегодняшнее утро отклонение от месячной нормы достигло +2 градуса. Да и вообще вся третья декада по температуре идет на рекорд. Даже похолодание в последние дни месяца существенно не изменит эту картину», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня и 30 октября в городе на Неве будет тепло (до +10 градусов). Прохладнее станет 29 октября (до +5…+7 градусов), но без осадков. А в конце недели петербуржцы почувствуют дыхание приближающейся зимы: и снег будет, и ветер. Пока неизвестно, как циклон повлияет непосредственно на Петербург. Синоптик пообещал сообщить об этом позднее.