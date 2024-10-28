Синоптик Колесов рассказал о погодных рекордах октября и предупредил о снеге

Сегодня и 30 октября в городе на Неве будет тепло (до +10 градусов). Прохладнее станет 29 октября (до +5…+7 градусов), но без осадков. А в конце недели петербуржцы почувствуют дыхание приближающейся зимы: и снег будет, и ветер. Пока неизвестно, как циклон повлияет непосредственно на Петербург. Синоптик пообещал сообщить об этом позднее.