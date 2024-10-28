Главные новости 28 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 октября 2024 года.
США и ЕС выступили с призывом после выборов в Грузии
США и страны ЕС призвали власти Грузии провести расследование нарушений на парламентских выборах. В числе проблем Вашингтон и Брюссель говорят о подкупе избирателей и нарушении тайны голосования. Выборы в Грузии состоялись 26 октября, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта».
Против бывшего генерала Минобороны Оглобина возбудили новое дело
Дело в отношении Александра Оглоблина завели за получение взятки от представителей завода «Телта». Ранее он вышел на свободу из колонии после отбытия срока за хищение 1,6 млрд рублей. Оглоблин проходил свидетелем по делу генерала Вадима Шамарина.
В Финляндии раскрыли сценарий масштабной войны с Россией
В России могут запретить отказывать в найме бездетным женщинам
На рассмотрение ГС поступит законопроект, согласно которому работодателям запретят отказывать женщинам в трудоустройстве из-за отсутствия у них детей. Авторы проекта также предлагают ограничить право отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.
В Сочи задержали 23 человека после массовой драки из-за девушки
В отделение попали более 20 участников драки из-за девушки, все задержанные — молодые мужчины, сообщило отделение МВД в Сочи. Инцидент произошел вечером в воскресенье.