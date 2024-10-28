В Казани к началу ноября могут открыть Вознесенский тракт. Об этом сообщили в телеграм-канале «Татмедиа» со ссылкой на слова рабочих.
Как выяснилось, сроки пока не окончательные и могут быть скорректированы. Они будет зависеть от погодных условий.
По словам очевидцев, строительство важной городской магистрали находится на финальной стадии. Однако пока точной даты открытия тракта нет.
Напомним, в Казани завершили ремонт дороги на улице Нурихана Фаттаха. Магистраль находится в районе Салават Купере.