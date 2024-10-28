Нацпроект «Экология» помогает заботиться о лесах в России

Россия — мировой чемпион по площади лесов, которая насчитывает 1,2 млрд га. При этом они представляют собой крайне важный живой ресурс, благодаря которому на планете появляется кислород. Именно поэтому леса необходимо оберегать и восстанавливать, чем и занимается национальный проект «Экология». Подробнее о работах, которые ведутся по этому направлению — в нашем материале.