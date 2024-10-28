Новый парк открыли в Егорлыкском районе

Он разбит на 10 зон: локация для проведения мероприятий, спортивная площадка, площадка-воркаут, стол для настольного тенниса, детские площадки, зона настольных игр, место для катания на самокатах и скейтбордах, зона тихого отдыха и зона рыбалки.
Особенность парка в том, что его часть выходит на берег реки. У воды оборудованы лежаки и качели, бинокль для наблюдения за водоемом. В прибрежной зоне расположены две качели с видом на реку.
«Зеленый фонтан», центральная клумба с елями и можжевельниками, стал географическим центром парка.
Две детские площадки соединены необычным игровым объектом — «Переговорными трубами». Они позволяют пообщаться с приятелями, стоящим в противоположных концах площадки, и поразмышлять о том, как передавали звук до появления мобильных телефонов и компьютеров.
Ранее писали, что в Азове продолжают ремонтировать школу № 5.