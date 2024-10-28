Олбани
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый парк открыли в Егорлыкском районе

Ростовская область, 28 октября 2024. DON24.RU. В Егорлыкском районе в хуторе Кавалерском появился парк в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ — 29,5 млн рублей. Площадь парка — 7153 кв. м.

Источник: Don24.ru

Он разбит на 10 зон: локация для проведения мероприятий, спортивная площадка, площадка-воркаут, стол для настольного тенниса, детские площадки, зона настольных игр, место для катания на самокатах и скейтбордах, зона тихого отдыха и зона рыбалки.

Особенность парка в том, что его часть выходит на берег реки. У воды оборудованы лежаки и качели, бинокль для наблюдения за водоемом. В прибрежной зоне расположены две качели с видом на реку.

«Зеленый фонтан», центральная клумба с елями и можжевельниками, стал географическим центром парка.

Две детские площадки соединены необычным игровым объектом — «Переговорными трубами». Они позволяют пообщаться с приятелями, стоящим в противоположных концах площадки, и поразмышлять о том, как передавали звук до появления мобильных телефонов и компьютеров.

Ранее писали, что в Азове продолжают ремонтировать школу № 5.